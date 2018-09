Detección oportuna salvó mi vida del cáncer: sobrevivientes

Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un amplio historial de padecimientos oncológicos en su familia y casi por casualidad, Rosaura Domínguez Rodríguez fue sorprendida por la vida hace una década cuando sus peores temores se hicieron realidad al enfrentarse a un diagnóstico positivo a las pruebas de cáncer de mama.

Y es que los antecedentes de padecimientos oncológicos en su familia, que afirma la han hecho tener siempre presente la posibilidad de padecerlo, nunca la prepararon para el diagnóstico positivo que “hizo sacudirse mi mundo, es un shock que no sé explicar”.

Es la quinta integrante de su familia que lo padece, su padre, su madre y dos hermanas han perdido la batalla contra el cáncer y ella agradece que “fue casi de casualidad” que se descubrió una lesión en el seno, lo que derivó en “el inicio de mi peregrinar”.

“Un día estaba sentada viendo la tele y al ver un comercial de los casos de cáncer de seno que existen en el mundo se me ocurrió, así de ocurrencia, tocarme y me descubrí una bolita. Me espanté. Cuando llegó mi hija de trabajar le dije que revisara y al día siguiente fuimos al médico. Un estudio y otro, una biopsia y a esperar los resultados, pero por los antecedentes de mi familia, yo siempre supe que sería positivo el resultado”, narró a este medio.

A decir de las autoridades de salud en la entidad, sólo el 15 por ciento de los casos de cáncer tienen antecedentes familiares, pero doña Rosaura afirma que a pesar de conocer su alta probabilidad de padecerlo el impacto del resultado no fue menor, “lo primero en lo que pensé fue en mis hijos. Ya están grandes, pero yo soy una mamá gallina que no quiero soltar a mis pollitos”.

Aunque ya fue dada de alta y con resultados positivos a los tratamientos de quimioterapia, Domínguez Rodríguez afirma que “en el hospital oncológico me siento protegida, veo a los doctores porque ya me estoy checando para que primero Dios no me pase nada más”.

Es además una impulsora de la autoexploración, ya que afirma eso fue lo que le permitió tener una detección temprana cuando la enfermedad estaba apenas en la etapa dos y no ser parte de las cifras de taza de mortalidad por cáncer de 16.4 por ciento que registra actualmente Michoacán.

“Yo les digo a las mujeres, desde el fondo de mi corazón que se exploren ellas mismas, que no se dejen, un ratito mientras ven la televisión, porque es ahí es donde podemos encontrar la vida y una detección a tiempo hace el peregrinar menos pesado”, comentó.

Doña Rosaura se ha sumado como promotora de las acciones de la campaña #DateElTiempo con la que el gobierno del estado busca realizar más de 76 mil mastografías en el mes de octubre, un mes de que desde hace años “se pinta de rosa” para promover la salud femenina a través de la detección oportuna del cáncer de mama.

