Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- En cuestión de cinco minutos agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) en El Paso, Texas, Estados Unidos, detuvieron a 446 migrantes, la mayoría centroamericanos y menores de edad no acompañados, que cruzaron de manera ilegal a territorio del país vecino.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU, emitió un comunicado en el que subrayó que los agentes se encontraron con el primer contingente de 194 personas en el muro fronterizo al oeste de Bowie High School a las 02:45 horas locales.

La dependencia federal también señaló que a las 02:50 horas, otros agentes que trabajan al oeste se encontraron con un segundo grupo de 252 personas que cruzaron ilegalmente cerca del centro de El Paso.

#BorderPatrol agents apprehended 2 large groups within 5 minutes of one another in El Paso Sector early this morning. The groups totaled 430 individuals—mostly Central American families and unaccompanied children. https://t.co/PaXLjnqhgL pic.twitter.com/ZH9k05Kndl

— CBP (@CBP) 20 de marzo de 2019