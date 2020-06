Guadalajara, Jalisco (Rasainforma.com).- Tres policías municipales de Ixtlahuacán fueron detenidos el sábado pasado por su presunta responsabilidad en el homicidio de Giovanni López.

A través de su cuenta de Twitter, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, informó que dos hombres y una mujer “que pertenecían” a la Policía municipal de Ixtlahuacán fueron detenidos.

El mandatario emecista reiteró que no habrá impunidad en el “brutal acontecimiento” donde Giovanni, de 30 años, perdió la vida al ser detenido por no usar cubrebocas y entregado muerto.

Sobre el motivo de la detención, Alfaro dijo que sin importar el motivo, no hay justificación para la violación de los derechos de nadie.

“Como ya lo he dicho, un cubrebocas no tuvo que ver, pero como también lo he dicho: no importa el motivo de una detención, no hay justificación alguna para violar los derechos de nadie. Les doy mi palabra: esta muerte no quedará impune”, escribió en su cuenta de Twitter.