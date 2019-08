Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El sujeto que desató una balacera contra policías de Filadelfia finalmente fue detenido luego de permanecer alrededor de siete horas atrincherado en una casa.

El equipo SWAT implementó un operativo de seguridad en el que ingresó al domicilio, ahí liberó a dos rehenes, que se presumen eran policías, y finalmente logró la captura del sospechoso.

#BREAKING: The man accused of shooting six Philadelphia police officers and holding two others hostage has surrendered. Our camera caught him coming out of the home with hands up more than seven hours after it began. Latest: https://t.co/VusluhIx9s pic.twitter.com/qg6f47Pp3h

— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) August 15, 2019