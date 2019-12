Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este viernes, la actriz Jane Fonda fue detenida por quinta ocasión en Washington, luego que participara en una protesta en contra del cambio climático.

En víspera de sus 82 años, su grupo Fire Drill Fridays anunció sobre la detención de la artista y activista, y compartieron un video del momento de su arresto.

.@Janefonda was just arrested for the 5th time demanding #NoNewFossilFuels and a #GreenNewDeal with #FireDrillFriday 🔥 pic.twitter.com/xZfMPWhWQQ

— Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) December 20, 2019