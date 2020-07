Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Roberto Monroy García, secretario de Turismo municipal, dijo que con el mismo presupuesto de mantenimiento acordado con la empresa contratada en la pasada administración se sustituirán las luces de catedral en mal estado.

“Realmente no es una inversión mayor, el cambio sí tuvo un costo más alto, pero no nos tocó a nosotros, pero quedó con algunas cosas no satisfactorias al 100%, ya con esta intervención van a quedar bien”, expuso, sin especificar la erogación respectiva.

Añadió que se han repuesto todas las que estaban en mal estado y “antes se habían colocado unas que no eran las buenas, pero al menos ya no estaban parpadeando a colores, ahora están poniendo las buenas, no es un parche, ya son las definitivas y va a poder hacerse la tecnología que permite el cambio de tonalidades, pero no de una manera aleatoria sino ya con una programación específica y con una atención de que no sea en todos los encendidos sino en fechas específicas”.

La Llorona, encendido de catedral y lluvia, en Morelia Posted by MiMorelia.com on Friday, November 1, 2019

Este mes quedará terminado el proceso, sin embargo, no se autorizará aún el encendido de la catedral como espectáculo, “porque en un espacio abierto es muy difícil controlar a la gente, no podemos limitar a las familias, es complicado, hemos preferido mantenerlo suspendido todavía, creo difícil que se reactive este año, ojalá se pudiera lograr, pero no lo vamos a hacer hasta que las autoridades se salud nos lo autoricen”.

Lo mismo sucederá con el videomapping (proyectores de vídeo para desplegar una animación o imágenes sobre superficies reales) de la plaza Valladolid, para el cual se hizo cambio de tecnología “para cuando nos den luz verde poder concentrar a la gente”.

En este espacio se pusieron bocinas, luces robóticas, se sustituyeron amplificadores que se habían robado y el cableado; la inversión fue de 800 mil pesos.

Por: Fátima Miranda/R