Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes la NASA compartió el primer video que muestra el momento en que su róver Perseverance aterrizó en la superficie de Marte el pasado 18 de febrero.

“Su asiento de primera fila para mi aterrizaje en Marte está aquí. Mire cómo lo hicimos”, se lee en el tuit que muestra la grabación del descenso y aterrizaje.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

