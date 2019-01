Huetamo, Michoacán (Boletín).- Por medio de pláticas y talleres, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) promueve la prevención de delitos y conductas antisociales en este municipio.

La dependencia estatal, a través de la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, fortalece así la cultura de prevención, en beneficio de las y los michoacanos.

Esta ocasión, en la Unidad Profesional del Balsas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el personal impartió una charla informativa para evitar ser víctima de extorsión telefónica.

A los asistentes se les brindaron herramientas y recomendaciones para detectar y prevenir algún delito, tales como no contestar números desconocidos y no proporcionar información personal o familiar, así como colgar el teléfono de manera inmediata si al contestar no se tiene respuesta rápida.

Además, no proporcionar datos confidenciales sobre cuentas bancarias y no caer en engaños donde prometan algún incentivo económico o premio, y no dar números telefónicos personales a desconocidos.

Con estas acciones, la SSP busca fomentar una cultura de prevención entre la ciudadana con la finalidad de inhibir este tipo de delitos a lo largo y ancho del territorio estatal.

Flv Nz