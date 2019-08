Por Alejandra Villa

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Después de que las autoridades de El Pasoconfirmaran varios muertos y una persona detenida por un tiroteo ocurrido la mañana de este sábado cerca del centro comercial Cielo Vista, en Texas.

Algunas televisoras locales dieron a conocer una imagen del presunto atacante del Walmart, que habría dejado entre 15 y 20 muertos.

A law enforcement official in El Paso told me the Walmart shooter is in custody. Patrick Crusius of Dallas. Just turned 21 years old this week. pic.twitter.com/CEJh6rYij1

La imagen que fue compartida en Twitter, señalan que fue tomada de las cámaras de la tienda, momento cuando el sujeto con un arma larga se observa entrando a la tienda, en Cielo Vista, alrededor de las 10:00 horas locales (11:00 horas México).

La televisora KTSM dijo que autoridades locales confirmaron que la foto es del tirador.

A law enforcement official in El Paso tells me the Walmart shooter opened fire outside before walking in the store.

“He shot and killed locals that were fundraising outside the Walmart selling water. Children and adults.” pic.twitter.com/ns0pyssIhk

— Anna Giaritelli (@Anna_Giaritelli) August 3, 2019