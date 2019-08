Por Alejandra Villa

Ciudad de México (Rasainforma.com).- En redes sociales comienzan a circular algunos de los spots que serán parte de la campaña de promoción del Primer Informe de Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López obrador.

Con el slogan el Presidente inicia con la frase “no es para presumir, pero soy un hombre de palabra” y concluye con “los compromisos se cumplen”.

En los dos promocionales de 30 segundos, el mandatario mexicano aparece en Palacio Nacional destacando su política de austeridad y la eliminación de privilegios de los altos funcionarios.

“No es para presumir, pero soy un hombre de palabra, ya no hay sueldos de 600 mil pesos mensuales. Ya no hay pensiones millonarias para los ex presidentes. Ya no me cuidan ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen”, señala López Obrador.