Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La tarde de este martes, difundieron el video del momento en que cuatro sujetos ingresan al domicilio del productor Juan Osorio para robarla.

En el video se ven a dos sujetos forzando el portón del domicilio del productor de telenovelas de Televisa.

Cuando lograron abrirlo un poco, otros dos sujetos descienden de un automóvil negro. Uno de ellos rompe una de las cámaras de seguridad.

El video termina cuando tres ladrones entran a la casa de Osorio, mientras que el cuarto prepara el coche para emprender la huida luego del atraco.

El pasado domingo 14 de julio, el exesposo de Niurka denunció que unos sujetos ingresaron a su domicilio, lo golpearon y robaron.

“FUE MUY FUERTE, UN MOMENTO MUY DIFÍCIL. ME GOLPEARON EN EL CUERPO, ME PATEARON, ME TIRARON, ME AMAGARON CON PISTOLA, CON UN DESARMADOR LARGO, TENGO UNOS DOLORES MUY FUERTES, MIS DEDOS SE TORCIERON” DETALLÓ PARA TELEVISA ESPECTÁCULOS.