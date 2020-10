Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que las autoridades anunciaran acuerdos con la Federación para abrir nueva etapa de jubilación de maestros con estímulo, el dirigente de la DIII-6 de la SNTE, Manuel Macedo Negrete, afirmó que no permitirán que se realice el proceso sin antes regularizar pagos a los docentes estatales.

A través de sus redes sociales, el representante del grupo magisterial, cuestionó la solidez del compromiso pactado entre la SEE con la presidencia de la República ya que recordó, en 2019 se prometieron estímulos a los profesores que se jubilaron y a la fecha siguen sin recibir recursos correspondientes.

“Se tiene que cumplir primero con la base trabajadora, esta quincena no se pagaron bonos ni compensaciones atrasadas y mientras no veamos resultados no creeremos en sus acuerdos”, afirmó el dirigente.

Macedo Negrete agregó que el Ejecutivo estatal no debe forzar la jubilación de docentes ni esperar a que 10 mil maestros en posibilidad de hacerlo definan iniciar el procedimiento para promover las plazas a los normalistas y a trabajadores por carrera magisterial.

“Se deben buscar alternativas, si no se resuelve lo pendiente y actual, no se permitirán las jubilaciones ni se aceptará la reestructuración al organigrama de la SEE planteada por el gobierno estatal”.

Lo anterior al señalar que no existe una planeación y diagnóstico que refieran las condiciones en que se encuentra la dependencia estatal y se especifiquen los riesgos y afectaciones por insuficiencia presupuestal para su adecuada operatividad.

La reestructuración, dijo, “es un engaño para generar espacios y ubicar a sus incondicionales (del gobierno), y puedo mencionar a Heriberto Lugo, quien es jefe de Servicios Regionales e Iván Barrales que no ha hecho nada en seis años y es una persona inoperante”.

A lo que reiteró que no aceptarán el reacomodo institucional y la delegación se mantendrá activa y dispuesta para evitar que continúe “la burla hacia los trabajadores de la educación”.

Por: Aned Ayala/E