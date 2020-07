Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de que se presentó un nuevo caso positivo de Covid-19 en una trabajadora del área de pagos en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), el secretario de la Delegación DIII-6 institucional, Juan Manuel Macedo Negrete, advirtió a la autoridad que los sindicalizados no retornarán a sus puestos el próximo 3 de agosto debido a que no hay las condiciones sanitarias en oficinas centrales.

Cabe recordar que según la circular 11/2020 que emitió la SEE se informó que a partir del 13 y hasta el 31 de julio los trabajadores de base gozarán del periodo de receso escolar, por lo cual deberán regresar a sus labores el 3 de agosto, ya que el retorno a las clases en todos los niveles educativos está previsto hasta este momento el 10 de agosto, según las autoridades del gobierno estatal.

Durante la Asamblea virtual que sostuvo Macedo Negrete con los afiliados a la Delegación DIII-6 perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sugirió que los funcionarios de la dependencia estatal deben analizar la situación que persiste por la pandemia del coronavirus, y emitir una nueva circular, pues los casos positivos del Covid-19 seguirán en aumento no sólo en la entidad sino a nivel nacional.

Señaló que por parte del comité que encabeza al interior de oficinas centrales de la SEE no habrá regreso a los centros de trabajo para el 3 de julio, toda vez que no existen las condiciones necesarias en materia de salud para que los empleados se mantengan en el edificio que alberga a más de tres mil trabajadores, lo cual sin duda es un riesgo inminente de contagios.

La determinación fue tomada durante la Asamblea de la Delegación, luego de que fue confirmado un nuevo caso positivo de Covid-19 en una trabajadora del área de pagos, situación que alertó a todos los sindicalizados y además generó más temor de contagiarse del Covid-19, es por ello, que Macedo Negrete advirtió que no retornarán a sus puestos cuando concluya el receso escolar.

Resumen primera asamblea general virtual de la delegación DIII6 – 14 de julio 2020 Resumen del Posicionamiento del Profesor Juan Manuel Macedo Negrete DIII6 respecto al regreso a las actividades. Asamblea virtual 14 julio 2020 Posted by DIII6 on Tuesday, July 14, 2020

“Mientras yo esté al frente de esta delegación no voy a permitir que se nos señale de irresponsables, o de que al presentarse un brote de esta nueva enfermedad quieran culparnos a nosotros de los contagios. Debemos ser precavidos y mejor quedarnos en casa para no poner en peligro a ninguna persona”, remarcó el líder sindical.

El líder de la Delegación DIII-6 manifestó que a pesar de que puedan ser coaccionados por los propios funcionarios o jefes inmediatos para que hagan presencia en oficinas o puedan llevar a cabo algún trabajo que implique contacto con otras personas en condiciones de riesgo, el llamado desde el comité que encabeza en Michoacán es que no acepten y que hay una base legal para no hacerlo.

Aunque las autoridades educativas hagan el llamado y apelen a los compromisos, así como a la ética de trabajo de los empleados, consideró que los funcionarios al final no se harán responsables de si existe algún brote de Covid-19 en las instalaciones sino de los trabajadores, por ello, se requiere ser cuidadoso y exponerse lo menos posible.

Finalmente, Macedo Negrete envió el mensaje a sus compañeros para que se cuiden, porque aún trabajando desde casa hay trabajadores que se han enfermado e incluso han muerto, ahora el que vuelvan a trabajar en oficinas centrales implica un riesgo mayor.

Por: Guadalupe Martínez/R