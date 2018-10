Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este mes fue lanzada al mercado una nueva chamarra que toma de inspiración los clásicos cobertores de San Marcos y que seguro te llenará de nostalgia en las noches de invierno.

Estos queridos cobertores, que fueron muy comunes en las casas mexicanas, estaban hechos de acrílico y contaban en sus diseños con figuras de tigres, caballos, leones entre otros animales.

Ahora han sido la inspiración de Brenda Equihua, una diseñadora mexicoamericana que vive en Los Ángeles.

Por ahora, la diseñadora ha lanzado a la venta siete modelos de las chamarras de cobertor de San Marcos que forman la colección New Classics. Todas cuentan con un diseño clásico de las cobijas: la imagen del tigre, un abrigo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la bomber de flores y la de rosas, o la de leopardo —que es una falda y una capucha.

This designer’s collection of phenomenal San Marcos coats are a beautiful celebration of her Latinx heritage. https://t.co/g3cpfEEmrL pic.twitter.com/EDkEhxMndn

— Vogue Runway (@VogueRunway) March 15, 2018