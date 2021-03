Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la aprobación de las reformas al Código Penal Federal por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se castigarán con cárcel las peleas de perros y el maltrato animal, manifestó Carlos Torres Piña, diputado federal.

Se establece que se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de doscientos a dos mil días multa a quien: críe o entrene a un perro con la intención de hacerlo participar en una pelea contra cualquier otro animal; compre o venda perros con el fin de involucrarlos en una pelea con cualquier otro animal

También a quien transmita por cualquier medio electrónico una pelea de perros; ocasione que menores de edad asistan o presencien cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre un perro contra cualquier otro animal; realice con o sin fines de lucro, cualquier acto con el objetivo de involucrar a un perro contra cualquier otro animal y; asista como espectador a cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre un perro contra cualquier otro animal.

Se adiciona el tipo penal de maltrato animal en el Código Penal Federal y establece que comete el delito contra la vida y la integridad de los animales quien dolosamente cause la muerte de un animal vertebrado; cause sufrimiento a un animal vertebrado, sin que provoque la muerte inmediata; cause lesiones que pongan en peligro la vida de un animal vertebrado; cause lesiones o marcas permanentes en un animal vertebrado; utilice a un animal vertebrado con fines sexuales, ya sea para práctica de actos de zoofilia, o para venta, distribución, exhibición o difusión de imágenes, fotografías, videos o cualquier otro medio en que conste algún acto de zoofilia.

Se imponen sanciones que van de diez a cien días de multa y de sesenta a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, así como de tres meses a dos años de prisión y multa de 100 a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

