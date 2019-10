México (MiMorelia.com/Redacción).- Con reformas a la Ley Federal del Trabajo, ayer la Cámara de Diputados prohibió el famoso «Pacto de Caballeros» en el futbol profesional mexicano.

Por unanimidad, con 333 votos a favor, los artículos que fueron reformados son los 4, 113 y 301 de esta Ley; estas modificaciones prohíben “acordar o pactar con otros patrones para que no contraten deportistas profesionales”, en este caso, en particular a los deportistas profesionales.

Con 333 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones aprueban el dictamen que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo para eliminar el “pacto de caballeros” que se da en el deporte profesional. Pasa al @senadomexicano https://t.co/qAaQOsOCcn — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 10, 2019

Dichas reformas pasan al Senado para su ratificación.

Los diputados manifestaron que esta práctica violenta los derechos laborales de los deportistas y sirve solo a los intereses de los directivos.

¿Qué es el “Pacto de Caballeros”?

En el mundo del futbol mexicano, este pacto no es más que un acuerdo informal entre el jugador y el club al que pertenece este, a fin de que el futbolista no pueda negociar un posible contrato, si la institución deportiva no está de acuerdo; en pocas palabras: condicionaba el traspaso de jugadores en el mercado de fichajes.

Es un acuerdo que se hace de forma verbal entre los directivos de la Liga MX.

La Fédération Internationale de Football Association​ (FIFA) establece que un futbolista puede irse al club que quiera una vez terminado el contrato, y que puede comenzar a negociar seis meses antes de que éste termine con el actual club.

Sin embargo en el fut mexicano esto no funcionaba así.

Por ejemplo, el futbolista Emanuel Villa, quien fue negociado de Cruz Azul a Pumas, pese a que el argentino consideraba que tenía mejores propuestas.

