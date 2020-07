Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de las comisiones unidas de Presupuesto y de Hacienda acordaron presentar una iniciativa con carácter de dictamen para reformar el artículo 127 de la Ley de Hacienda del estado, con la finalidad de que el Poder Judicial expida de manera gratuita las copias certificadas, y facilitar el acceso a la justicia.

En reunión virtual, los congresistas analizaron la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos que, con la finalidad de eliminar tales cobros, presentó en el 2019 la petista Teresa Mora Covarrubias.

Sin embargo, toda vez que los cobros por los distintos conceptos se plasman desde este 2020 en la Ley de Hacienda y no en la Ley de Ingresos, se determinó elaborar una reforma a la primera, y dar el crédito respectivo a su compañera proponente.

Actualmente, la Ley de Hacienda del estado contempla un cobro de 59 pesos para las copias certificadas que emite el Poder Judicial, situación que a decir de los legisladores obstaculiza el acceso a la justicia, pues no todas las personas tienen los recursos para cubrir los montos que se derivan por tal concepto.

“La propuesta es que toda persona que no pueda pagar por la certificación de un documento en materia de procuración de justicia la obtenga de forma gratuita; no puede ser que alguien no pueda estar en libertad o que una madre no tenga un beneficio o un derecho porque no pueden pagar una certificación de ciertos documentos, sobre todo porque hay procedimientos legales muy largos, con legajos de 300-500 hojas”, puntualizó el presidente de la comisión de Hacienda, Arturo Hernández Vázquez.

La propuesta de enmienda a la ley ya referida se aprobó por unanimidad y en breve será presentada al Pleno de la actual legislatura, que dicho sea de paso el próximo miércoles sesiona para concluir el segundo periodo relativo al segundo año legislativo.

Por: Sayra Casillas/E