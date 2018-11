Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- En la lista de invitados internacionales y especiales a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, figura el director de la película “Coco“, Lee Unkrich.

No es el único cineasta que estará presente en la ceremonia, ya que también fue requerido Alfonso Arau, ambos ocuparían un asiento en los Palcos A y B del recinto legislativo.

Honored to be attending the inauguration of the new president of México, @lopezobrador_. https://t.co/bUU4NSZYZ2

— Lee Unkrich (@leeunkrich) November 29, 2018