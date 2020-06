Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Morelia, Alfonso Suárez López, negó categóricamente las declaraciones del secretario general del Sindicato de Limpia y Transportes de la Dirección de Residuos Sólidos de Morelia, Marco Antonio Solórzano, en el sentido de que como funcionario les otorga un trato peyorativo y clasista, “ellos tienen el derecho de decir las mentiras que quieran, yo debo actuar con responsabilidad”.

Explicó que la decisión de solicitar que sólo una persona ocupara la cabina de las unidades recolectoras de basura fue para evitar que se conglomeren hasta cuatro gentes en la zona delantera de los vehículos, en aras de fomentar la sana distancia y que en ningún momento dijo que sólo una persona saldría a hacer la recolección.

“Soy una persona que me conduzco con responsabilidad, poner orden implica que se apliquen las medidas de sana distancia para el retorno laboral, los compañeros no están respetando el tema de la sana distancia, con un operador y un peón es suficiente”, expuso, mientras insistió en que se respete el protocolo para el regreso a la nueva normalidad con el uso de cubrebocas y gel.

Destacó que le propuso al líder sindical que el área de vestidores, que consta de 14 metros cuadrados, en donde hay 44 muebles, cada uno con cuatro espacios, fuera movida provisionalmente al área recreativa, con una superficie mayor a 100 metros cuadrados, pues confluyen 285 compañeros, pero aunque la propuesta fue aceptada, “hoy ya me dijo que no, y se me hace irresponsable que exponga a los trabajadores, no los defiende, es cuestión de seguridad, y tienen un espacio amplio sin uso regular”.

En tanto, consideró que con “la manera en que se expresa el dirigente Marco Antonio Solórzano está abusando de la libertad de expresión”, mientras dijo que esperará instrucciones del presidente Raúl Morón Orozco al respecto, “y él dirá qué es lo que procede”.

Por: Fátima Miranda/SJS