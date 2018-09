Italia (MiMorelia.com/Redacción).- El director de cine italiano, Luciano Silighini Garagnani levantó la polémica al posar con una playera que contenía un mensaje de apoyo al productor Harvey Weinstein, señalado como acosador sexual.

Director Luciano Silighini Garagnani parading a ‘ #Weinstein is innocent’ t-shirt during this year’s #Venice75 competition [where ONLY ONE film was directed by a woman] pic.twitter.com/CW602Cm1BB

El italiano portó una playera negra, con una fotografía de Weinstein y el mensaje “Weinstein es inocente“. Además de acoso, el productor hollywoodense también es acusado de abuso y tráfico sexual.

Luciano Silighini Garagnani (an Italian director) has worn a homemade t-shirt showing its support for disgraced Hollywood film producer #HarveyWeinstein (who has been accused by more than 70 women of sexual misconduct, including rape) at #VeniceFilmFestival @MeTooMVMT pic.twitter.com/eKL1pOvHu3

