View this post on Instagram

Bien frías – @bullettmagazine Photo @felipehm_ Styling @smilewith_style @babisk87 Art direction orly anan Makeup @gusbortolotti @anagdev Models @alanbalthazar_ @guerxs @furlongdaniel @8r4u710 Assistants Hannah Cauhépé and Violeta Paloma #tlcan #suckmycorn #nafta #tacobellsaga #sanchezkane #fw #vivamexico