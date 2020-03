Estados Unidos (Rasainforma.com).- La NASA compartió unas imágenes en donde captaron una asombrosa disminución de los niveles de contaminación en los últimos meses en China, y todo gracias al brote del coronavirus.

En las fotografías se centran en los niveles de dióxido de nitrógeno, gas emitido por los vehículos e industrias, por lo que observaron una baja de contaminantes entre enero y febrero de este año.

Durante ese periodo coincide con la decisión de las autoridades chinas de restringir los viajes dentro y fuera de Wuhan, región en donde surgió el coronavirus.

De acuerdo a los análisis del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, la epidemia ha desplomado en un 25 por ciento las cotas de CO2 en el aire, y que en las últimas semanas se emitió 150 millones de toneladas de métricas de CO2.

“Esta es la primera vez que veo una caída tan dramática en un área tan amplia para un evento específico”, expresó la investigadora de calidad del aire en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Fei Liu.

Pollution monitoring satellites have detected significant decreases in nitrogen dioxide over China. There is evidence that the change is at least partly related to the economic slowdown following the outbreak of coronavirus. Learn more from @NASAEarth: https://t.co/2N9GB8hfnB

— NASA (@NASA) 1 de marzo de 2020