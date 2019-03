Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El precio de la gasolina Magna en Morelia ha registrado una disminución en su precio de alrededor de 24 centavos, en comparación con el mes de febrero, esto después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diera a conocer de un segundo estímulo fiscal de 15.72 por ciento a Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), durante el periodo del 16 al 22 de marzo.

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el monto del estímulo fiscal en la gasolina menor a 92 octanos, o magna, es de $0.756 pesos por litro, por lo que ahora la cuota del IEPS es de 4.054, cuando a inicios de año era de 4.81 pesos por litro de dicho combustible.

Con este estímulo fiscal, en la capital michoacana el precio más barato que se puede encontrar la gasolina magna es de 19.35 pesos, en comparación a los 19.59 pesos a los que se vendìa en el mes de febrero.

En otras estaciones, la gasolina regular se ofrece a la venta hasta en 20.99 pesos; cuando el mes pasado el costo máximo que alcanzó el hidrocarburo fue de 21.20 pesos.

Es decir, que la reducción en el precio a la venta a los usuarios oscila entre los 24 y 21 centavos, solo en la gasolina magna.

La SHCP aplicó un primer estímulo fiscal el pasado 8 de marzo de apenas 1.95 por ciento en la gasolina magna, pero dicha medida no contuvo el alza de precios en los combustibles para el consumidor final, por lo que el 11 de marzo se dio a conocer que se “modifica el mecanismo con el que se fija el estímulo al IEPS aplicable a combustibles, para desvincularlo de elementos que no son determinados por el gobierno y cuya evolución puede afectar el cumplimiento de su objetivo: que los precios al público no aumenten en términos reales”.

“El objetivo del estímulo es proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles, en un contexto en el que los precios al público ya no son determinados por el Gobierno de México. Por lo anterior, a partir de este lunes 11 de marzo el esquema de determinación del estímulo considerará los precios al mayoreo en lugar de los precios a los usuarios finales”, se lee en el comunicado oficial.

