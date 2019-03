Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Disney es dueño de 21st Century Fox oficialmente, por lo que los X-Men y Los 4 Fantásticos regresarán al mundo MARVEL, ya que también le pertenece a la compañía del ratón.

Esto significa que 21CF y FOX ahora son empresas independientes. “La adquisición de 21CF por parte de Walt Disney Company se hará efectiva a las 12:02 a.m. del 20 de marzo de 2019”, se lee en el comunicado oficial de Fox.

Aquí puedes ver el comunicado oficial: https://www.21cf.com/news/21st-century-fox/2019/21st-century-fox-announces-completion-of-distribution-in-connection-with-disney-acquisition/

21ST CENTURY FOX ANNOUNCES COMPLETION OF DISTRIBUTION IN CONNECTION WITH DISNEY ACQUISITION: https://t.co/OHUJjX9w1k

— 21st Century Fox (@21CF) March 19, 2019