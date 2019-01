Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinco guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recientemente aperturadas en Morelia disponen de 800 lugares para hijos de madres o padres trabajadores.

Sabina Castañeda, jefa del Departamento de Guarderías, atribuyó el bajo nivel de ocupación a que a finales del año “muchos patrones ya no quieren contratar personal, para no afiliar a sus trabajadores al Seguro Social y no pagarles el aguinaldo”.

Tres de las cinco guarderías con espacios disponibles están ubicadas en:

Salida Quiroga, con 190 lugares disponibles

Calle Hospitales esquina con Santa Clara del Cobre en la colonia Vasco de Quiroga, con 116 espacios

Colonia Industrial, con 252 lugares

Las guarderías del IMSS reciben a niños de 43 días a 4 años de edad, cuyas madres o padres que tengan trabajo estable.

Actualmente, el IMSS cuenta con 42 espacios infantiles en ocho municipios del estado, con una erogación mensual de 22 millones de pesos, donde son atendidos un total de 7 mil 600 niños atendidos.

