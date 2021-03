Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fuentes al interior del Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad señalaron que no se interpondrá una denuncia luego del altercado que se vivió entre el delegado estatal con funciones de presidente, Felipe de Jesús Contreras Correa, y cenecistas el pasado viernes.

Y es que, diversos integrantes de la CNC buscan participar en el actual proceso electoral, principalmente en busca de sindicaturas y regidurías.

Según versiones periodísticas, trascendió que el pasado viernes durante una reunión entre el líder y los integrantes de la CNC se “calentaron los ánimos” puesto que Contreras Correa presuntamente quiso golpear a uno de los inconformes tras una fuerte discusión.

En entrevista, una de las integrantes de la CNC que prefirió omitir su nombre, dijo que el altercado se suscitó debido a la defensa de las aspiraciones de los cenecistas, ya que se registraron en el proceso interno en tiempo y forma.

“Fue una situación en cuestión de la defensa de las aspiraciones de los cenecistas para sindicaturas y regidurías, muchos cenecistas con tiempo expresaron su aspiración y de alguna manera como líder Felipe debe de procurar apoyarlos en esa aspiración de representación”, mencionó.

Explicó que el altercado se suscitó puesto que algunos de los aspirantes se “exasperaron” durante una reunión.

“Algunos compañeros se exasperaron y resultó esa situación, está muy complicada la situación en el partido, pero no habrá denuncia no es para tanto Felipe se molesto por la situación pero es parte de lo mismo”, agregó.

Finalmente apuntó que no buscan la destitución de Contreras Correa, pero buscan resultados ante el proceso electoral.

“Yo no digo que él no lo esté tratando con las autoridades del partido, pero no hay resultados, no hay nada, la gente se está quedando sin lugares”, señaló.

Por: Marco Santoyo/SJS