Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por disposición oficial, la suspensión de actividades no esenciales termina hasta el 30 de mayo, hasta entonces estados y municipios que no sean catalogados libres de contagio no pueden relajar las medidas de prevención, o de lo contrario “estarían propiciando que no se contenga al Covid-19″, enfatizó el diputado federal de Morena, Carlos Torres Piña.

“El anuncio de las autoridades sanitarias sobre el regreso a las actividades de 324 municipios de la esperanza que no registran contagios de Coronavirus, no significa que en el resto del país se puedan relajar las medidas de prevención, ni la reanudación de actividades no esenciales”. «En Michoacán, sólo tres municipios se encuentran dentro de esta lista: Tingüindín, Tocumbo y Cotija, por lo que el resto debe continuar en confinamiento hasta el 30 de mayo, después, las autoridades locales tomarán las medidas adecuadas, según el nivel de contagio», aseguró.

Hasta entonces, ninguna de las disposiciones estatales de desconfinamiento deberá ir en contra de las publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril, en las que se ordena “la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales”.

Por lo tanto, Torres Piña exhortó a las autoridades estatales y municipales, así como a los ciudadanos a respetar la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD) y a no relajar las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19.

A 57 días del inicio de la Jornada de Sana Distancia, señaló, el Estado de México registra el mayor número de contagios, mientras que Michoacán está por alcanzar los mil casos, por eso es fundamental extremar las medidas de prevención hasta que las autoridades sanitarias informen lo contrario.

Boletín/PO