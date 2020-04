Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una doctora de Denver, Estados Unidos, describió la dura situación que viene atravesando luego de subir un video de su hijo de cuatro años infectado de Covid-19.

La mujer, identificada como Anna Zimmerman, indicó que grabó a su hijo desde que empezó a presentar los primeros síntomas el 2 de abril, una fuerte tos y dificultad para respirar. En el video se puede observar al niño usando un respirador artificial.

“Estaba trabajando muy duro para respirar, utilizando todos los músculos de su pecho, abdomen y cuello para ayudarlo a respirar”, señaló la doctora en su blog.

A su vez, indicó que sus hijos no salieron de la casa desde que los colegios cerraron y afirmó que retiró a sus hijos de sus clases de natación antes de que las autoridades recomendaran el distanciamiento social.

Zimmerman aseveró que su hijo le dijo: “Mamá, esto no vale la pena; Mamá, ¿cuándo va a parar esto?; Mamá, no me siento tan bien; Mamá, no sirve de nada; Mamá, no voy a ir a casa”.

El niño de cuatro años fue internado cuando empezó a tener los primeros síntomas y fue dado de alta varias semanas después, sin embargo, tenía la orden de estar con oxígeno en su casa. La doctora aseguró que su hijo se recuperó.

Por: Redacción/SJS