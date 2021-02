Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la primer semana de febrero, el mundo de las criptomonedas se vió sorprendido cuando el Dogecoin, una moneda digital basada en un meme, tuvo un crecimiento exponencial hasta superar el valor de los 5 centavos de dólar o un peso mexicano. Derivado de los movimientos bursátiles de GameStop y AMC en Reddit, esta criptomoneda se presenta como la siguiente gran opción para obtener rendimientos, todo gracias a su comunidad.

Creada en el 2013 y usando como base el código de litecoin, el dogecoin se presentó como una moneda divertida y amigable, durante sus primeros años fue muy utilizada para recompensar comentarios en reddit. Sin embargo su valor se mantuvo por debajo del centavo de dólar, hasta la semana pasada.

To The Moon

Por su inmensa comunidad en reddit y lo acontecido con Gamestop y AMC, estos factores catapultaron el precio de la moneda el 27 de Enero, cuando a la mañana siguiente incrementó su valor hasta los 8 centavos de dólar, o lo que sería 1.6 pesos mexicanos por cada moneda.

Posterior a eso llegó una baja del precio situándose el nuevo piso a 3 centavos de dólar, pero su crecimiento ha sido sostenido, representando ganancias en miles de dólares a los inversores originales, quienes solo tienen una misión, hacer que el dogecoin llegue a valer un dólar por moneda y así poder viajar a la luna.

Por su aumento, cada día diversas celebridades han mostrado su apoyo a la moneda, desde Mark Cuban, Snoop Dog, Mia Khalifa, Drake Bell entre otros, sin embargo el principal impulsor al momento es Elon Musk, CEO de SpaceX y Tesla.

So … it’s finally come to this … pic.twitter.com/Gf0Rg2QOaF

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021