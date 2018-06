Dominiq Salgado, el ADN de un ganador

Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Competir y ganar está en sus genes. Con sólo 15 años de edad, Dominiq Salgado Rodríguez, originario de Morelia, ha logrado subirse al pódium en dos disciplinas diferentes en la Olimpiada Nacional de 2017 y 2018.

Después de ganar bronce en natación en el relevo de 4×100 combinado en 2017, Dominiq regresó a la Olimpiada Nacional de 2018 a conseguir el oro, pero ahora en atletismo, en una emocionante final de la prueba de 800 metros planos, en la que vino de atrás para quedarse con el primer lugar, con un tiempo de 1:58.47.

Pero los límites no existen para el joven moreliano y ya se prepara porque en unos días tendrá participación nuevamente en la Olimpiada Nacional, pero ahora con el equipo de polo acuático, en el que buscan superar el bronce que se obtuvo el año pasado.

Dominiq Salgado se dio un tiempo para platicar con MiMorelia.com sobre su vida deportiva, sus sueños en el deporte y lo que significa ser un ejemplo de superación a tan corta edad.

¿Hace cuánto iniciaste en el atletismo y qué te inspiró a incursionar en este deporte?

– Más que nada fue porque mi entrenador me convenció; me dijo que me veía cualidades para correr, entonces aproveché esta temporada porque era la última de la categoría sub 16 y me animé a probar; llevo apenas ocho meses practicando este deporte.

¿Cuál crees que haya sido la clave para que en sólo ocho meses hayas sido el más rápido en la categoría de 800 metros?

– Las claves fueron la disciplina y el apoyo de mi familia, mi entrenador y compañeros de entrenamiento.

Sabemos que ser atleta lo tienes en los genes; cuéntanos ¿quién es tu papá?

– Mi papá es Horacio Salgado Díaz, quien ha sido de los mejores fondistas que tiene el estado; tiene el récord estatal en cinco mil y diez mil metros, por lo que también fue una de las razones para que me gustara el atletismo, fue de los que me convencieron en probar en este deporte.

¿Fue más presión o motivación el contar con un papá que tiene un historial exitoso en el atletismo?

– Fue presión y motivación, ya que estaba un poco presionado por no dar el ancho que dio mi papá, pero él me apoya mucho de llevarme a entrenar o a las competencias; me sirvió más como apoyo que como presión.

Sabemos que no es tu primera medalla en Olimpiada Nacional, obtuviste otra medalla en otra disciplina el año pasado. ¿Qué tan complicado es llegar a ganar en la máxima justa deportiva del país?

– Es complicado, pero no imposible; de hecho, yo como deportista toda mi vida he sido nadador, empecé desde los nueve años en la natación y el año pasado tuve la oportunidad de obtener el bronce en el relevo de 4×100 combinado, en la categoría 13-14 años, pero este año me quedé a un lugar de calificar a Olimpiada en natación, y como cambié de categoría, fue por lo que pensé que si hay la oportunidad de ir a atletismo, pues voy.

También en próximos días estarás compitiendo con el equipo de Michoacán en polo acuático. ¿Cómo combinar tantas disciplinas y cómo surge el amor por el deporte?

– El polo acuático también lo practico desde pequeño; después del atletismo me iba a entrenar el polo, después ya fuimos al selectivo, ganamos y pasamos; pero lo repito, es difícil pero no imposible; si se quiere, se puede.

¿Es más complicado ganar en equipo o individualmente?

– Yo creo que en equipo, ya que individual si fallas te perjudicas a ti mismo; pero en equipo, si haces algo mal, arruinas a todo el grupo; por lo que yo digo que es más complicado (sobresalir en equipo), porque estás más presionado por hacer las cosas bien.

Al estar en disciplinas diferentes y haber ganado una medalla en ellas, ¿qué te dicen tus compañeros?

– Me ven como ejemplo, más que nada porque ven que en una disciplina no pude pasar o lograr lo que yo esperaba, pero no me di por vencido y vi todas las opciones para competir en Olimpiada; al final resultó. También me ven como ejemplo de disciplina.

¿Atletismo, natación o polo acuático?

– Es la misma pregunta que yo también me hago, pero yo creo que hasta ahorita me quedo con atletismo.

¿Cómo es la vida diaria de Dominiq, con tantas disciplinas deportivas?

– Voy a la secundaria normal, estoy todo el día; para después pasarme toda la tarde en los entrenamientos. No tengo mucho tiempo para salir con amigos, por lo que también he sacrificado muchos momentos de salir a fiestas, compromisos familiares, por el deporte, pero estoy muy satisfecho por eso.

En general, ¿qué significa ser un buen ejemplo para la sociedad michoacana?

– Para mí es una gran honor ser, hasta cierto punto, un gran ejemplo para la sociedad, porque lo mejor que me ha podido pasar es poner en alto el nombre de Michoacán.

¿Cómo se ve Dominiq en el deporte en el futuro?

– Yo me veo en unos años en un Mundial Juvenil, no sé en qué disciplina, pero en la que sea yo quiero llegar primero a un Mundial.

¿Tú cómo ves el deporte michoacano?, ¿crees que realmente hay talento, crees que hacen falta apoyos?

– Yo veo que en Michoacán hay mucho talento para el

deporte, pero sí hacen falta más apoyos. Sí hay apoyos, pero no los suficiente para los atletas, sólo a los que destacan de un momento a otro los apoyan, pero no sé, piensa en el futuro de los más pequeños, en los que van subiendo de nivel, sólo hasta que sobresalen, pero el impulso debe ser desde que inician hasta que se retiren.

¿Qué mensaje le darías a la juventud michoacana?

– Yo digo que disfruten su juventud, cada quién a su manera; la mía es entrenando, es lo que más me gusta.

Que disfruten que están jóvenes, que hagan lo que piensen que está bien, por si se equivocan tengan tiempo de remediarlo, que no sea demasiado tarde.

