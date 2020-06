Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este lunes, el presidente Donald Trump exhortó a los gobernadores del país que utilicen a la Guardia Nacional para controlar las protestas violentas y decretó un toque de queda en un mensaje emitido desde la Casa Blanca.

Su mensaje se produce a una semana después de que las manifestaciones por la muerte del afroamericano, George Floyd a manos de la policía se volviera más peligroso en décadas.

El mandatario aseguró que estos son actos de terrorismo interno y que se deben finalizar la violencia y los saqueos en el país y que está movilizando recursos civiles y militares para poner fin a las protestas y proteger al pueblo.

“Estamos por ponerle fin a los disturbios. Recomiendo a todos los gobernadores que usen a la Guardia Nacional para retomar el control de las calles, hasta que la violencia haya sido pacificada”, expresó Trump.

También adelantó que se aplicará un toque de queda a partir de las 19:00 horas y que todos los que violen la ley serán sancionados severamente.

“Es nuestra forma de vida, pero cuando no hay ley, no hay oportunidades, cuando no hay libertad, no hay justicia. No podemos ceder a la rabia. Estoy tomando estas medidas con determinación”, enfatizó.

Por: Alina Espinoza/E