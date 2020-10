Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejará este lunes el hospital militar, luego de que diera positivo a Covid-19 la semana pasada.

Tras tres días de estar hospitalizado, el presidente Trump tendrá su alta médica al no presentar complicaciones tras contagiarse del nuevo coronavirus.

El mandatario estadounidense publicó en su cuenta de Twitter que este lunes a las 18:30 horas (tiempo local) saldrá del hospital y dijo sentirse bien.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020