Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado en claro que continuará con el envío de más miembros del ejército a la frontera con México con la finalidad de detener la caravana migrante.

A través de su cuenta de Twitter el mandatario aseguró que no va dejar que las caravanas ingresen a Estados Unidos.

Llamó matones y miembros de pandillas a los migrantes salvadorenos, hondureños y guatemaltecos de la caravana.

“Nuestro ejército está siendo movilizado en la frontera sur. Vendrán muchas más tropas. NO vamos a dejar que estas caravanas, que también están formadas por algunos matones muy malos y miembros de pandillas, en los EE.UU. Nuestra frontera es sagrada, debe entrar legalmente, ¡DEN LA VUELTA!” es como concluye el twitter de Trump.

Our military is being mobilized at the Southern Border. Many more troops coming. We will NOT let these Caravans, which are also made up of some very bad thugs and gang members, into the U.S. Our Border is sacred, must come in legally. TURN AROUND!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2018