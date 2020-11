Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente Donald Trump otorgó el perdón al pavo Corn previo a la cena de Acción de Gracias en la ya tradicional ceremonia anual.

En un evento realizado en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense perdonó la vida de un gran pavo blanco; cabe recordar que el pavo es el platillo típico para la cena del próximo jueves.

President @realDonaldTrump has granted CORN, this year’s National Thanksgiving Turkey, a full pardon!

With their Thanksgiving turkey duties complete, Corn and Cob will both retire to Iowa State University! 🌽 🦃 pic.twitter.com/C6HA7sS9K9

— The White House (@WhiteHouse) November 24, 2020