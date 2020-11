Estados Unidos (Rasainforma.com).- Tras el cierre de las primeras urnas en los estados de Kentucky e Indiana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a las personas que depositaron su confianza en él y aseguró que el país está muy bien.

“Estamos muy bien en todo el país. ¡Gracias!”, escribió Trump a través de su cuenta de Twitter.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020