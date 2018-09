Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasinforma.com).- Este martes, el presidente Donald Trump expresó que Estados Unidos jamás se rendirá a la tiranía, tras recordar el sacrificio de los héroes que murieron en los atentados terroristas ocurrido el 11 de septiembre de 2001.

El mandatario estadounidense se encuentra acompañado por la primera dama Melania,para inaugurar el monumento en honor a las víctimas de este vuelo.

Agregó que los valientes patriotas respondieron a los enemigos del país y se unió al grupo inmortal de héroes estadounidenses.

El vuelo 93 de United iba a dirigirse al Congreso estadounidense, pero se estrelló en las praderas de Pensilvania, a 270 kilómetros al noroeste de Washington cuando los pasajeros se alzaron contra los terroristas que habían tomado mando del avión.

Estados Unidos conmemora cada año una serie de actos de honor por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en donde murieron casi tres mil personas y fue el mayor atentado en la historia del país.

My wife Cindi & I have visited the United Flight 93 National Memorial several times over the years in Somerset. Its stunningly beautiful & powerful. And heartbreaking. But the courage of the United Flight 93 passengers on 9/11/2001 is why this National Memorial was built. Heroes. pic.twitter.com/T1H1EdKhc3

— Sean Mcdowell (@dvesean) September 11, 2018