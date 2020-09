Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró al actor mexicano Eduardo Verástegui como asesor presidencial por la Prosperidad Hispana en Estados Unidos.

Este cargo forma parte de la Comisión Asesora del Departamento de Educación, misma que se creó el pasado 19 de julio con miras a la próxima elección presidencial de Estados Unidos.

.@realdonaldtrump thank u for the honor of allowing me to serve on the @WhiteHouse Comm for #Hispanic Prosperity. I look forward to working to expand economic/educational opps for all #Latinos in US & strengthen #Mexico-US ties like never before. #MAGA & #VivaMexico pic.twitter.com/JWtcPl5X1d

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 17, 2020