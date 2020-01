Estados Unidos (MiMoreloa.com).- Este lunes el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ofreció a China la ayuda de expertos de su país para apoyar el control del coronavirus 2019-nCoV, en el que hasta el momento se han reportado 81 muertos.

El mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter oficial detalló que está en comunicación cercana con China sobre el coronavirus, que asecha al país asiático.

Asimismo, agregó en el tuit; «hemos ofrecido a China y al presidente Xi cualquier cosa si es necesaria. Nuestros expertos son extraordinarios«.

Cabe mencionar que hasta el momento no se han detectado ningún caso del coronavirus en la geografía mexicana.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020