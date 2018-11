Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este lunes el presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump recibieron un árbol de navidad para ser instalado en la Casa Blanca y dar comienzo a la temporada decembrina.

President Trump and the First Lady Participate in the White House Christmas Tree Delivery https://t.co/O6Nr8k1mnu

Donald y Melania Trump vestidos de rojo y negro dieron un pequeño paseo alrededor del árbol que mide seis metros, y cultivado de una granja de Larry Smith en Newland.

Esta es la primera vez que el mandatario republicano recibe personalmente el abeto ganador del concurso de la Asociación Nacional del Árbol de Navidad.

This afternoon, the White House Christmas tree will be delivered to President @realDonaldTrump and @FLOTUS at the North Portico in a horse-drawn carriage! A look back at the arrival of the 2017 Christmas tree: pic.twitter.com/LgRiU0twIg

— The White House (@WhiteHouse) November 19, 2018