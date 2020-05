Estados Unidos (MiMorelia.com).- A través de un tuit, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contestó a las críticas que Barack Obama hizo sobre el manejo que su administración ha dado para hacer frente a la pandemia por Covid-19, quien catalogó las acciones del actual presidente estadounidense como «un desastre caótico absoluto».

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls – didn’t have a clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020