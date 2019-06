Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que retrasará la deportación de indocumentados, la cual estaba prevista comenzara mañana domingo.

A través de un tuit, el presidente Trump dio a conocer la tarde de este sábado que aplazará por dos semanas el proceso de deportación de indocumentados, a petición de los Demócratas.

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019