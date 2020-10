Estados Unidos (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la madrugada de este viernes por medio de su cuenta de Twitter que de acuerdo a la prueba que se realizó a la par con su esposa Melania Trump, ambos resultaron positivos a coronavirus.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020