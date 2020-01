Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana se jugará la ronda divisional de la NFL en la que cuatro duelos se disputarán para ver qué equipo sigue con vida rumbo al Super Bowl 2020.

Tennessee Titans y Baltimore Ravens; Houston Texans y Kansas City Chiefs, Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, Seattle Seahawks y Green Bay Packers serán los protagonistas de esta ronda.

Te dejamos a continuación los horarios y dónde puedes ver los encuentros desde la comodidad de tu casa este fin de semana.

Conferencia Americana

Titans vs. Ravens

Este encuentro se llevará a cabo en el M&T Bank Stadium de Baltimore el sábado 11 de enero a las 19:15 horas. Podrá ser visto por la señal de Tv Azteca y ESPN.

Texans vs. Chiefs

Los texanos se enfrentarán a los jefes de Kansas en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el próximo domingo 12 de enero a las 14:05 horas. El partido se televisará por Tv Azteca y ESPN.

• Key stats 📊

• Score predictions 👀 EVERYTHING you need to know before #HOUvsKC! 📺: #HOUvsKC — SUNDAY 3:05pm ET on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/pFgGs3ZWWA — NFL (@NFL) January 9, 2020

Conferencia Nacional

Vikings vs. 49ers

Los de Minessota jugarán contra los de San Francisco en el Levi’s Stadium de San Francisco, el sábado 11 de enero a las 15:35 horas. El encuentro se transmitirá en Televisa y en Fox Sports.

Will the @Vikings keep their run going… Or will the @49ers move on to host the NFC Championship? #NFLPlayoffs 📺: #MINvsSF — SATURDAY 4:35pm ET on NBC

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/4zJ8VtRVOn — NFL (@NFL) January 9, 2020

Seahawks vs. Packers

El último partido de estas rondas se jugará en el Lambeau Field de Green Bay el domingo 12 de enero a las 17:40 horas. Los aficionados a la NFL lo podrán ver en Televisa y en Fox Sports.

.@DangeRussWilson vs. @AaronRodgers12 for a spot in the NFC Championship. This is what the #NFLPlayoffs are all about. 🔥🔥🔥 📺: #SEAvsGB — SUNDAY 6:40pm ET on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/W0gWqn453y — NFL (@NFL) January 9, 2020

Posteriormente los que salgan bien librados de estos duelos se verán nuevamente las caras en los Juegos de Campeonato de Conferencia, que están programados para el 19 de enero, en los que buscarán su pase al Super Bowl.

Por: Redacción/R