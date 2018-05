Dua Lipa luce espectacular en apertura de la Champions (video- galería)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La cantante Dua Lipa lució nuevamente en su participación en la Ceremonia de Apertura de la UEFA Champions League 2018 presentada por Pepsi.

La premiada intérprete de ‘New Rules’ confesó que su familia es “seguidora del Arsenal”, y prendó al estadio con su show en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

La británica dedicó su participación para cantar algunos de los hits de su nuevo álbum, como ‘IDGAF’ y ‘New Rules’.

