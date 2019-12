León, Guanajuato (MiMorelia.com).- Dulce Ivana “N” fue encontrada sin vida el jueves pasado en León, Guanajuato, tras nueve días de desaparecida; había salido de su casa para inscribirse a la preparatoria.

Familiares de la joven denunciaron la desaparición el pasado 11 de diciembre, un día después de haber sido vista por última vez antes de salir de su domicilio.

De acuerdo a la investigación realizada por Agentes de Investigación Criminal se estableció que la joven fue privada de la vida por un joven a quien Ivana le llamaba amigo en sus redes sociales y por el que estuvo acompañada luego de salir de su casa.

Según la Fiscalía General de Guanajuato, el cuerpo de la víctima fue abandonado en un baldío del camino a la comunidad Mesa de Ibarrilla, donde el jueves fue localizado calcinado.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional A tomó el caso y a la par, los agentes investigadores, los peritos analistas y los servicios periciales reunieron datos de prueba que señalan la participación de Antonio “N”, quien fue detenido.

Antonio “N”, estudiante de psiquiatría fue vinculado a investigación por su presunta participación en el feminicidio de Dulce Ivana “N”, de 17 años.

Cuidado ahora vivimos en una sociedad demasiado enferma y no se pueden fiar ni de su propia sombra 😔 ella tenía a su futuro asesino en Facebook pic.twitter.com/iWV7gktVSt

Estaba viendo el perfil de Dulce Ivana, se me hizo un nudo en la garganta, qué coraje e impotencia siento 😭 pic.twitter.com/QWSk6wAnXK

No sé cómo empezar este post, mezcla de sorpresa, rabia y también dolor. Dulce Ivana fue mi alumna hace un año y me…

Dolorosa y desafortunadamente el caso de Dulce Ivana Núñez no terminó en una noche de borrachera, y no, tampoco se fue con el novio y mucho menos andaba de ‘putona’ como leí en muchos comentarios en algunos post donde la buscaban. Dulce fue asesinada.

La neta el caso de Dulce Ivana, sí me ha impactado bien cañón. Imaginate llegar a ese punto sólo porque alguien te rechaza: violar, asesinar, calcinar y siendo un we de 20 años(creo). Neta no lo comprendo, pero es muy terrorifico

