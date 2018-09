Dwyane Wade jugará una temporada más con Miami Heat

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- El escolta de la NBA, Dwyane Wade, anunció que jugará su última temporada como basquetbolista profesional, vistiendo los colores del Heat de Miami, este domingo 16 de septiembre.

En un video de 10 minutos subido por el jugador vía Youtube, Wade dio a conocer que se retirará de la NBA para poder pasar tiempo con su familia, pero que disputará una temporada más con el equipo de sus amores.

El acuerdo que Wade firmará con Miami será de $2.4 millones de dólares por un año. Cabe recordar que el jugador llegó a los Cavaliers de Cleveland la temporada pasada, pero regresó a Miami el pasado mes de febrero.

Entre lágrimas, el medallista olímpico dijo que el retiro fue una elección complicada. “He lidiado con esta decisión todo el verano, y es la decisión más difícil de mi vida. Pero también es la mejor decisión de mi vida”.

“Estar en esta posición, tener la carrera que he tenido, no puedo hacer nada más que sonreír, no puedo hacer nada más que disfrutarlo”, mencionó Wade.

“Siento que es correcto pedirles que se me unan en este último baile, por una temporada más” comentó. “Le he dado a este juego todo lo que tengo, y lo volveré a dar en mi temporada final”.

Dwyane Wade es el líder histórico del Heat de Miami en juegos jugados, puntos, asistencias y robos. Fue campeón de la NBA con los de Florida en 2006, 2012 y 2013, además de ser seleccionado All-Star de la liga en 12 ocasiones. Esta será la temporada 16 de Wade en la NBA.

(Con información de nba.com)