Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, planteó la posibilidad de que se echen abajo los lineamientos que recientemente aprobaron miembros de la Junta de Coordinación Política para el ingreso de invitados y grupos organizados al recinto legislativo.

Dicho documento señala que los asambleístas que deseen llevar invitados a las sesiones y reuniones que celebra el Congreso del Estado deberán solicitar autorización por lo menos cinco días previos a la fecha en que esté programada la visita al Palacio Legislativo.

Indica que los servidores públicos o ciudadanos que deseen ingresar a las sesiones de Pleno, visitas guiadas o como invitados de diputadas o diputados deberán enviar escrito dirigido a la presidencia de la Mesa Directiva, en la que especifiquen la fecha, el número de personas, sus nombres, quiénes son los responsables y actividad a desarrollar.

Añade que una vez autorizado el ingreso de los invitados y/o grupos organizados, el responsable quedará obligado a garantizar que su grupo se conducirá con orden y respeto durante toda su visita dentro del inmueble, y, en caso de que ello no ocurra, el presidente del Congreso ordenará el retiro de los grupos asistentes auxiliándose del departamento de seguridad.

Fraga Gutiérrez, quien se inconformó por la medida, y a través de un escrito dirigido al presidente de la Mesa Directiva, José Antonio Salas Valencia, hizo una serie de observaciones sobre aparentes violaciones a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, apuntó que están en una etapa de consenso con otros diputados para que ese acuerdo pierda validez.

“Al interior de la Junta se sigue manifestando que hay irregularidades, el diputado Alfredo (Ramírez Bedolla) expresó que era conveniente que ese acuerdo ya no quedara vigente; la intención es que los diputados que no están de acuerdo también se lo hagan saber a sus coordinadores para poder atender desde la Junta el que ese acuerdo no tenga validez”, refirió la petista.

Es preciso recordar que las medidas restrictivas se determinaron luego de que simpatizantes del legislador petista, Baltazar Gaona García, incluido su papá, el presidente municipal de Tarímbaro, Baltazar Gaona Sánchez, lanzaron agresiones verbales, monedas y billetes a los congresistas locales durante una sesión ordinaria celebrada a finales de noviembre.

Ello motivó también la instalación de un filtro de seguridad en el acceso principal de sede legislativa para restringir el acceso a toda persona ajena al Congreso, que no esté acreditada o haya registrado previamente su asistencia, según versión de los mismos elementos de vigilancia.

