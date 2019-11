Ciudad de México (MiMorelia.com).- El legendario guitarrista Eddie Van Halen fue hospitalizado la semana pasada debido a complicaciones de su tratamiento contra el cáncer.

El artista pasó días complicados en el hospital, sin embargo le permitió regresar a casa el domingo y pasó tiempo con su hijo, el bajista de Van Halen Wolfgang, ensayando música juntos.

Es de recordar que en el mes de octubre se reveló que el veterano rockero había estado luchando en secreto contra la enfermedad durante cinco años y había estado haciendo viajes secretos entre Estados Unidos y Alemania para recibir tratamiento de radiación.

