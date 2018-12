Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Tlalpujahua, Salvador Tapia Hernández, formará parte de la Coordinadora Estatal de Presidentes Municipales de la Coalición Morena-PT, que a partir de hoy estará integrada por 23 ediles.

Tapia Hernández fue emanado del Partido Nueva Alianza (Panal) que perdió su registro ante la baja votación que tuvo, tanto en el estado como en el país, en los pasados comicios del 1 de julio.

“El partido me apoyó, pero me hizo llegar la gente, fue la convicción, fue la persona lo que hizo el cambio”, subrayó el mandatario de Tlalpujahua al ser cuestionado sobre su determinación de adherirse a Morena.

El anuncio oficial se efectuó esta mañana en la sede estatal de Movimiento de Regeneración Nacional, donde el delegado nacional del partido en Michoacán, Sergio Pimentel Mendoza, dijo que están en pláticas con autoridades locales de otros partidos que también podrían sumarse a Morena, aunque se reservó los nombres.

A pregunta expresa, descartó que el partido vaya a imponer filtros o candados a quienes tienen la intención de incorporarse a éste, hoy que ostenta el gobierno federal: “Vamos a seguir sumando gente, incorporando ciudadanos, autoridades, todos los que quieran trabajar con nosotros por una simple y sencilla razón, estamos convencidos de que esta transformación a la que nos vamos a enfrentar no la vamos a hacer solos, no la va a hacer Andrés Manuel (López Obrador), la tenemos que hacer todos y eso sólo lo vamos a lograr sumando, no imponiendo, no luchando sino incorporando gente con la cual podamos trabajar de la mano”.

A la presentación asistieron también el coordinador de los presidentes municipales de la coalición Morena-PT, Víctor Báez Ceja y el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso local, Alfredo Ramírez Bedolla, quienes coincidieron al dar la bienvenida a Salvador Tapia.

“Tendrás el respaldo, el apoyo de la coordinadora y vamos a trabajar de manera permanente e intensa para poner un sello muy particular a la forma de gobernar de los presidentes de Morena”, destacó el alcalde de Pátzcuaro, Víctor Báez.

