Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta tarde, después de los rumores que rondaban a la noticia, Monarcas Morelia anunció que, de mutuo acuerdo con el DC United, Edison Flores se va en transferencia definitiva.

El ‘Orejas’ llegó a esta institución deportiva para disputar el Apertura 2018 y permaneció hasta el Apertura 2019, tiempo en el que disputó 41 partidos y consiguió 9 goles.

Por su parte, el equipo estadounidense le dio la bienvenida con un : «¿Es esto lo que estabas esperando? Edison Flores, bienvenido al Distrito», por la misma red social; además en una siguiente publicación, el club confirmó que Edison usará el número 10.

Medios nacionales especializados en el deporte señalan que el club pagó 5 millones de dólares por el pase del peruano y según The Washington Post, el seleccionado ganará 2.1 millones de dólares en su contrato de cinco temporadas.

Is this what you’ve been waiting for? 😉@edisonflores135, Bienvenido al Distrito. pic.twitter.com/cjG4HK9Ll0

— D.C. United (@dcunited) January 14, 2020